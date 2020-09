Teadlased: Covid-19 kujuneb tõenäoliselt hooajaliseks nakkushaiguseks

Tellijale

Ajakirjas Frontiers in Public Health avaldatud uuest uuringust ilmneb, et aastaaegade vaheldumine mõjutab tõenäoliselt ka koroonaviirust nii nagu teisigi hooajalisi nakkushaiguseid. Parasvöötmes tähendab see suvel nakatumise vähenemist ja talvel haigestumise sagenemist.

Varasemad uuringud on näidanud, et paljud viirused, nagu ka uus SARS-CoV-2, muutuvad jahedas stabiilsemaks ning püsivad kauem õhus. Õhu kaudu levimist soodustab parasvöötmes talvisel ajal väiksem hulk päikesekiirgust, mis suvel hävitab viirusosakesi tõhusamalt.

Lisaks mõjutab külm inimese füsioloogiat, hõlbustades viirustega nakatumist. Inimesed saavad päikesevaesemal perioodil vähem D-vitamiini, mis nõrgestab hingamisteede infektsioonidele tekkivat immuunvastust. Ka ollakse talvekuudel suurema tõenäosusega siseruumides, suurendades seeläbi viiruse leviku ohtu kodus, tööl ja koolis.

Kuigi külm ilm võib suurendada SARS-CoV-2 leviku kiirust, näitab ülemaailmne koroonastatistika, et viirus levib hoogsalt ka riikides, kus on palju kuumust ja kõrge õhuniiskuse tase. Olukord kinnitab seda, et viiruse sesoonseks muutumine ei olene vaid kliimatingimustest. Selleks on vajalik ka võimalus viirusega nakatumise eest vaktsineerida, et suurel osal elanikkonnast tekiks võimalikult tugev immuunvastus hingamisteede kaudu organismi sattunud viirusosakestele.