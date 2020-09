Ravimifirma lekke tõttu sai Hiinas üle 3000 inimese ohtliku bakteriaalse nakkuse

Ettevõte kasutas aegunud desinfitseerimisvahendeid, mis tähendab, et kõiki baktereid ei kõrvaldatud heitgaasist.

Nüüd, enam kui aasta hiljem, on kohalik tervisekomisjon kinnitanud, et 21 847 inimesele tehti test ja 3245 on sellest ajast alates osutunud haiguse suhtes positiivseks.