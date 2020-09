Euroopa komisjon allkirjastas teise vaktsiinilepingu

Samuti võivad liikmesriigid annetada reserveeritud doose madalama ja keskmise sissetulekuga riikidele. Koostöös COVID-19 vaktsiini üleilmse kättesaadavuse süsteemiga (COVAX), mis on koostööraamistiku «Access to COVID-19 Tools Accelerator» vaktsiinidega tegelev haru, püüavad Sanofi ja GSK aegsasti suunata ka olulise osa oma vaktsiinitarnetest madalama ja keskmise sissetulekuga riikidele.

Praeguseks on komisjon allkirjastanud lepingu ravifirmaga AstraZeneca ja jätkab sarnaste lepingute arutamist teiste vaktsiinitootjatega (Johnson & Johnson, CureVac, Moderna ja BioNTech), kellega ettevalmistavad kõnelused on lõppenud.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides sõnas: «Pärast suve on mitmes Euroopa riigis taas haiguspuhangud ning ohutut ja tõhusat vaktsiini peetakse üha enam ainsaks võimaluseks, et saada üle pandeemiast ning selle laastavast mõjust majandusele ja ühiskonnale. Tänane teine leping on järjekordne verstapost ELi vaktsiinistrateegias. Nii suurendame oma võimalusi tagada, et ELi ja kogu maailma kodanikud saavad taastada oma igapäevaelu ja tunda end taas ohutult.»

Sanofi ja GSK töötavad COVID-19 jaoks välja rekombinantse vaktsiini, kasutades mõlema ettevõtja uuenduslikku tehnoloogiat. Sanofi poolt on S-valgu COVID-19 antigeen, mis põhineb rekombinantsel DNA-tehnoloogial. GSK poolt on adjuvandi tehnoloogia (ehk abiaine), mis on pandeemia tingimustes eriti oluline, kuna aitab vähendada ühe doosi jaoks vajamineva vaktsiinivalgu kogust ning võimaldab toota rohkem vaktsiinidoose, aidates seega kaitsta suuremat hulka inimesi. Valgupõhise antigeeni ja adjuvandi kombinatsioon on hästi paigas ja seda kasutatakse mitmes juba täna kättesaadavas vaktsiinis immuunvastuse suurendamiseks. Kombinatsioon aitab suurendada ka tõenäosust, et leitakse tõhus vaktsiin, mida saab toota suurtes kogustes.