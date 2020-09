Uuring: hallutsinatsioone võivad kogeda ka terved inimesed

Tervel inimesel soodustavad hallutsinatsioonide tekkimist joove või kurnatus; hallutsinatoorsed elamused on võimalikud aga ka tavaolukordades, mil pettekujutlused võivad esineda seoste tekkimise tõttu. Näiteks, kui tähelepanu on suunatud fotole pirnist ja varem oli sellisel fotol pirni kõrval ka õun, siis ühtäkki ainult pirniga pilti vaadates nähakse seal justkui ka õuna.

Mitme teadustööga on tõestatud, et hallutsinatsioone ei koge ainult skisofreeniat või mõnda muud vaimset häiret põdevad inimesed, vaid pettekujutlusi võib olla ka täiesti tervetel inimestel. Tartu Ülikooli teadlaste uuringust nähtub, et hallutsinatsioonide kogemine on seotud inimese eneseteadlikkusega.