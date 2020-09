Terviseinfo laulusõpradele: tasase ja vokaaliderohke lauluga levib viirus aeglasemalt

14 lauljaga tehtud katsest selgus, et laulmisel lendub tõepoolest õhku rohkesti aerosoolipiisku – eriti suurel hulgal lendles õhus aerosooli juhul, kui lauldi valjult ning laulusõnad sisaldasid rohkesti kaashäälikuid, eriti tugevaid sulghäälikuid (p, t, k).

Ajakirjas ​Aerosol Science and Technology avaldatud uurimistulemused aitavad laulmisega kaasnevaid ohte paremini mõista ja pakuvad võimalusi, kuidas ohutumalt laulda. Abi on teiste inimestega vahe hoidmisest, korralikust ventilatsioonist, aga ka näomaskist – tavaline mask püüdis suurema osa piiskadest kinni, nii et nende tase õhus oli sama, kui hariliku rääkimise korral.