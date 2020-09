Raske südamerikkega pisitüdruk vajab annetajate abi

Tüdruk on sündinud raske südamerikkega ning mitmete kaasuvate probleemide tõttu vajab nii hingamistuge, pulssoksümeetrit, aspiraatorit, aga ka suurel hulgal tarvikuid ning ravitoitu. Kõik see kokku maksab 6844 eurot ning haige lapse perel ei ole seda summat välja käia.

Pulssoksümeeter ning aspiraator on küll Eesti haigekassa hinnakirjas, mis tähendab, et haigekassa oleks valmis haiglale nende seadmete kasutamise eest tasuma, kuid Tartu ülikooli kliinikumi lastekliinikul kodukasutuseks vajalikke seadmeid anda pole. Suure aspireerimisvajaduse tõttu vajab laps ka oluliselt rohkem tarvikuid, kui tervishoiuteenuste hinnakirjas ettenähtud, lisaks tuleb tasuda sonditoidu 50 protsendiline omaosalus.

Lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, et niigi raskesse olukorda sattunud pere peab südant valutama eluliselt oluliste aparaatide ja nende rahastamise pärast: «Alles selle aasta alguses rõõmustasime, et haigekassa hakkas vajalikke aparaate rahastama, nüüd aga selgus, et haiglal siiski pole aparaate, mida perele rendile anda ning need tuleb haige lapsega perel endal välja osta. Loodame, et tekkinud probleem suudetakse lähitulevikus lahendada ja edaspidi ei pea raviarstid või haige lapse pered seadmete hankimise- ja nende rahastamisega tegelema.»