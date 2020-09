Teadlased selgitasid välja, millises haiguse faasis on koroonaviirus kõige nakkavam

Tellijale

Teadlased uurisid 2020. aasta jaanuarist septembrini avaldatud teadusartikleid, samuti asjakohaseid artikleid ning institutsioonilisi või valitsuste aruandeid. Nad leidsid, et kuigi mitmed eksperimentaalsed uuringud viitavad sellele, et viirusosakesed võivad pindadel elada tundide kaupa, näitavad reaalses keskkonnas tehtud uuringud pindadel väga madalat viiruse RNA taset ja vähestel neist on viirus elujõuline.

Juhtumiaruannetest saadud tugevad tõendid näitavad, et domineeriv on viiruse levik hingamisteedest lenduvate suuremate ja väiksemate piiskade kaudu. Ülekanderiski peamisteks teguriteks on lähedus ja halb ventilatsioon.