Puuetega inimesed on oodatud matkale Rocca al mare – Stroomi kergliiklusteel

Matkal osalemine annab võimaluse tänase kauni sügisilmaga välja liikuma tulla. See on võimalus kogeda häid matkamistingimusi Tallinna kergliiklusteedel ka puuetega inimestel ning panna end proovile ja olla oma otsustes iseseisev.

Matk algab Paldiski mnt 96 kõrvalolevalt kergliiklusteelt ja lõpeb Stroomi rannahoone juures, Pelguranna tn 58. Matkaraja pikkus on 2 km.

Rada on võimalik läbida erinevate liikumise abivahenditega ja omas tempos.

Tallinnas on puuetega inimesi üle 36 600, Eestis üle 150 000. Tallinna Puuetega Inimeste koda on mittetulundusühendus, mis asutati aastal 1997 ja on tänaseks katusorganisatsioon 23 puuetega inimeste ühingule Tallinnas, kus liikmeid kokku üle 4600. Info www.tallinnkoda.ee