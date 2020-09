Patsienditestamenti pandud soovi arstini jõudmist ei ole veel paika saadud

«Aastakümneid tagasi tundus mõte seista inimese elu säilimise eest ülem, aga praegu on tänu intensiivravivõtetele võimalik elu säilitada ka nii, et see ei ole patsiendi huvides,» ütles arstide liidu juht Jaan Sütt ja lisas, et möödas on ajad, kui raviotsuseid tegi arst – praegu tuleb lähtuda inimese soovist, mida aga ei ole abitus olukorras oleva inimese puhul võimalik kindlaks teha.