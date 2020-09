Dermatoloog vastab: millega peaksid ekseemi põdevad inimesed ja nende lähedased arvestama?

Tellijale

Atoopilisse dermatiiti haigestumine on viimase poole sajandi jooksul neljakordistunud. Kuigi 30-80 protsendil atoopilise dermatiidiga patsientidest esineb sensibiliseerumine mõne toiduaine suhtes, siis toidu vältimise strateegiad raseduse ja imetamise ajal ei vähenda atoopilise dermatiidi riski. See tähendab, et atoopiline dermatiit ei ole allergia, kuigi inimesed kipuvad tihti dermatiidi korral tekkivaid nahanähte selleks pidama. Järjest kasvava haigushulga tõttu uurisime nahaarsti ja Põhja- Eesti regionaalhaigla naha- ja suguhaiguste keskuse juhataja Maigi Eiseni käest lähemalt ekseemi kohta.

Milline ekseem välja näeb ja kuidas selle ära tunneb?

Ekseemi korral on nahk kuiv, ketendav ja punetav ning võivad esineda villikesed ja sõlmekesed ning kolded lakkamatult sügelevad. Sügelemine on patsiendi jaoks kõige raskemini talutavam sümptom.

Kas seda haigust saab ravida?

Atoopilise dermatiidi (AD) ravi eesmärk on vähendada sügelust ja dermatiiti, ennetada ägenemist ja vähendada pikaajalise raviga kaasnevaid riske. Pärilikke haigusi ei ole võimalik välja ravida, küll aga on võimalik haigel paraneda. Uuringutes on tõestatud, et AD patsientidel naha paranemisega vähenes ka ärevus, hirmutunne ja paranes uni.

Tänapäeval on võimalik sümptomeid leevendada ka elukoha valikuga. Paljud atoopilise dermatiidiga lastega pered on kolinud linnast maale, kus nad ei pea kasvama suure liiklusega teede ääres ega tööstuspiirkondades. Maal saavad lapsed paitada kariloomi ja mängida poris ning pere saab ise köögivilju kasvatada. Üldisemalt saab muuta oma elustiili.

Ravimitega saame vähendada sügelust ja dermatiiti. Ravi sõltub dermatiidi raskusest kas kasutame kreeme, salve, valgusravi või raskematel juhtudel patsient võtab tablette või saab süste. Ehk siis igale dermatiidi raskusastmele vastab kindel ravi, et patsient poleks nn alaravitud.

Kui on äge ekseemi periood, siis kust saab inimene kõige kiiremini abi või mis teda sel hetkel kõige efektiivsemalt aitab?

Alates märtsist käesolevast aastast on perearstidel võimalik nahahaiguste korral vormistada e-konsultatsioon ning dermatoloog saab otsustada nahahaiguse pildi järgi, kui ruttu vajab ekseemiga patsient visiidi aega. Kiireloomulist abi vajavatele patsientidele on broneeritud eraldi ajad ning nad saavad paari päevaga nahaarsti vastuvõtule.

Kuidas koroonaajastul ekseemi põdevad inimesed hakkama saavad — tihedam käte pesemine jne?

Kui ekseem on kätel, siis liigne ja sage pesemine ning desovahendite kasutamine ärritab nahka ning võib ekseemi ägestada. Seetõttu on oluline pärast iga kätepesu kasutada baaskreeme. Käte pesuks eelistada leebeid või seebivabu pesuaineid. Käte ekseemi korral tuleb igasuguse musta ja märja töö korral kasutada kaitsekindaid või delegeerida töö pereliikmetele, kellel ekseemi ei ole.

Kui olen lähedasel inimesel märganud ekseemile iseloomulikke tunnuseid aga lähedane ise sellega ei tegele, mida pean mina kui kõrvalseisja tegema?