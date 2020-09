Venemaa opositsioonijuht Aleksei Navalnõi paraneb jõudsalt

Haigla esindaja sõnul on kolmes riigis tehtud laboratoorsete uuringutega tuvastatud, et Navalnõi mürgitati Novitšoki närvimürgiga. Mitme riigi valitsusjuhid on nõudnud Venemaalt selgitust.

Meest hoiti algselt kunstlikus koomas, millest ta edukalt teadvusele toodi ning tänaseks on mees taastumas. Viimastel päevadel on ta rõõmustanud selle üle, et suudab iseseisvalt hingata ja juba natuke ka liikuda. Täna avaldati sotsiaalmeedias foto, millel on näha Aleksei Navalnõid Charite haiglas trepist laskumas, vahendab Reuters.