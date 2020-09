Lemmiklooma lasermänguasi võib kahjustada püsivalt nägemist

Tellijale

Sõpradega mängimisel kasutatavaks seadmeks oli lemmikloomade lõbustamiseks mõeldud laserosuti. Ehkki selliseid seadmeid reklaamitakse sageli kui väikese võimsusega lasereid, lisandub teadlaste sõnul aina rohkem tõendeid nende põhjustatud võrkkestakahjustustest, millest tarbijad ei ole aga teadlikud.

«Ehkki arvatakse, et see on ohutu, võib isegi lühike lasernäidiku kokkupuude silmaga põhjustada püsiva nägemiskaotuse, kusjuures eriti ohustatud on lapsed,» ütleb aruande peamine autor, meditsiinitudeng Carol Vitellasega.

Hoolimata sellest, et Ohio teismeline vaatas otse laserisse vaid paar sekundit, koges ta kohe pärast seda mitme minuti jooksul esialgset nägemiskaotuse vormi, kirjeldades seda ereda valgusena näiva visuaalefektina.

Viis kuud pärast juhtumit külastas poiss silmaarsti, kurtes nägemiskaotust ja hägusat vaatevälja paremas silmas.

Poiss ütles, et ta ei näe mõnikord parema silmaga, vasak silm kinni, teksti lugedes üksikuid tähti. Testid näitasid, et tema paremas silmas oli nägemisteravus veidi vähenenud, kuid vasakus silmas oli see normaalne.

Järgmisel visiidil kuus kuud hiljem leiti, et nii tema parema kui vasaku silma nägemisteravus on paranenud – normaalsele tasemele –, kuid see näiliselt positiivne tulemus ei kajasta silma sees tehtud kahju.