Terviseamet: nakatunute suure arvu taga on haigena tööl käivad inimesed

«Ma kindlasti ei ütleks, et olukord on kriitiline, aga see kiire lähikontaktsete ringi kasv, mis meil eriti Harjumaal on, teeb natuke murelikuks. Murelikuks teebki see, et on meil trend, et just haigussümptomitega inimesed lähevad tööle, peavad seda mingiks kergeks viiruseks, tatitõveks ja lähevad tööle. See on hetkel saanud probleemiks eriti just Tallinnas,» tõdes Härma.