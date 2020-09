Proviisor: rasedusaegne vitamiinipuudus võib põhjustada tõsiseid tervisehäireid

Tellijale

Vitamiinidel on organismi elutegevuses oluline roll. Tasakaalustatud ja kvaliteetset toitu süües peaks inimene saama vajaliku koguse vitamiine ja mineraalaineid toidust kätte. Teatud eluetappidel on aga organismi energia- ja vitamiinivajadus suurem ning spetsiifilisem. Proviisor Triinu Entsik-Grünbergi sõnul ei ole alati kindel, kui rikkaliku vitamiinisisaldusega on igapäevane toiduvalik. Ka toiduvalmistusviisidega on võimalik vitamiinide ja toitainete hulka märkimisväärselt vähendada.

Olulise eluetapina, millal tuleb vitamiinirohkele toidule tähelepanu pöörata, toob proviisor välja raseduse. Vähemalt esimese nelja raseduskuu jooksul on soovitatav kasutada foolhapet, et vältida lastel väärarengute teket. Lisaks on olulised ka Oomega-3 rasvhapped, mis aitavad kaasa sündiva beebi aju ja nägemise välja arenemisele.

Luude ja hammaste arenguks on oluline mineraalaine kaltsium, mida võiks lisaks võtta kolmandal trimestril. Proviisor viitab olulisele aspektile kaltsiumi imendumisel – kui organismis on magneesiumi puudus, siis tekivad kaltsiumi imendumise häired. Seega on soovitav kontrollida, millised on organismi magneesiumi ja teiste mineraalainete varud.