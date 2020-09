Varasemad uuringud on näidanud, et ananassis sisalduvat ühendit bromelaiini on toidulisandina edukalt kasutatud põletikuliste ja valulike protsesside leevendamiseks, aine imendub hästi ning on pikaajalise bioloogilise aktiivsusega. Medical News tutvustab Nebraska Ülikooli teadlaste juhitud uurimisrühma ettepanekut kasutada bromelaiini COVID-19 patsientide raviks, arvestades kõiki eelnimetatud toimeid.