Eesti on emakakaelavähi haigusjuhtumite poolest Euroopas esirinnas

«Me kõik teame, et varakult diagnoositud vähk on enamasti ravitav ja lisaks emakakaelavähk ka ära hoitav. Selleks, et anda endale võimalus kvaliteetselt elada, peaks olema regulaarne günekoloogilises kontrollis käimine üks osa naise käitumismallist. Kui hoolid ise, saavad vajadusel sind aidata ka arstid. Kallid naised, hoolige endast,» rõhutab Eesti Vähiliidu projektijuht Vivian Vulp.

Emakakaelavähki võib esineda juba 30. aastates naistel, haigestumise kõrgpunkt on 40.–59. eluaastal. Emakakaelavähi eelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigeaegselt avastatuna on see haigus kergesti diagnoositav ja ravitav. Emakakaelavähki haigestumust ja suremust on võimalik vähendada vähieelsete seisundite avastamisega sõeluuringul ja emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks peetaval sugulisel teel leviva papilloomiviiruse (HPV) vastase vaktsineerimisega. Emakakaelavähk on algul kaebusteta, seetõttu tulebki naistel käia tegemas PAP-testi.