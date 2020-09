Britid võivad isolatsiooninõude rikkumise eest saada 10 000 naela trahvi

«Kui kõik järgivad reegleid, siis me saame vältida edasist üleriigilist lukkupanekut,» ütles terviseminister ning hoiatas, et koroonapiirangud võivad karmistuda, kui seniseid reegleid ei järgita. Kui siiani on olnud eneseisolatsioonis olemine soovituslik, siis uute reeglite järgi on inimesed kohustatud jääma eneseisolatsiooni, kui nende koroonatest osutub positiivseks või nad on tuvastatud nakatunu lähikontaktsena.