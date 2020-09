Koroonatesti tegemiseks ei pea oma perearsti poole pöörduma

«Kui inimene on raskesti haige, siis ta peab kindlasti jääma koju, aga koroonaparadoks on, et see võib väljenduda ka väga kergel viisil,» rääkis perearstide seltsi juht Le Vallikivi «Aktuaalsele Kaamerale» ning lisas, et kui tekib kahtlus, tuleb igal juhul võtta ühendust perearstikeskusega. Kui inimene tunneb ennast haiglaselt ja avaldunud on külmetushaiguse sümptomid, siis on soovitatav kohe haiguse alguses test ära teha, et võimaliku nakkuse korral jääks lähikontaktsete ring võimalikult väikeseks.