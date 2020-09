Maailma noorim pärast surma krüogeeniliselt külmutatud haige on olnud kaheaastane

Pärast ootamatut koomasse langemist diagnoositi väikesel Matheryini, hüüdnimega Einz, ependümoblastoom. See on haruldane ajukasvaja, millest pole keegi kunagi tervenenud. Ehkki tüdrukule tehti 10 operatsiooni, 12 kemoteraapia kuuri, 20 kiiritusravi ja ta viibis lugematu arv kordi intensiivravi osakonnas, pidi Einz oma haigusele alla vanduma enne kolmeaastaseks saamist. Tema isa Sahatorn — elukutselt teadlane — keeldus last kaotamast. Olles veendunud, et ta võib anda tütrele võimaluse eluks, hakkas Tai teadlane uurima krüoonikat, inimkehade (ja mõnikord ka lihtsalt peade) külmutamise ja säilitamise praktikat – lootuses, et tulevased tehnoloogilised läbimurded võimaldavad katsealuste ärkamist ja nende surmavate haiguste ravi.