Erasektor tuleb erivajadusega laste vanematele hooldajate leidmisel appi

Hooldusteenuste platvormi CareMate asutaja Marion Tederi sõnul keskenduti kahe aasta eest turule tulles esmalt vaid täisealiste ja vanemate inimeste hooldusvajaduste murede lahendamisele. «Meie poole on pöördunud ka mitmed erivajadusega laste vanemad. Näiteks otsiti abilist, kes viiks nende lapse päevakeskusesse või koolipäeva keskel logopeedi juurde. Siiani me seda võimalust neile pakkuda ei saanud. Tänaseks on aga selge, et meie hooleandjatel on valmisolek ja soov abistada igas vanuses inimesi. Pidasime nõu ka valdkonnaekspertidega ja lisasime hooleandjate koolitusprogrammi erivajadustega laste eest hoolitsemisega seotud teemad, et pakkuda teenuseid ka erivajadusega laste peredele,» kinnitas Teder.