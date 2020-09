Haigekassa laiendab tasuta gripivaktsiini saajate ringi

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova sõnul on hooldekodudes või erihoolekandeteenusel palju riskirühma kuuluvaid vanemaealisi, kroonilisi haigeid või erivajadustega inimesi, kes on gripile haavatavamad ja põevad haigust raskemalt. «Nende seas soodustab gripi levikut ka samades ruumides viibimine, piiratud liikumisvõimalused ja see, et ollakse vaktsineerimata,» põhjendab Sadikova, miks riik eelkõige neile tasuta vaktsineerimise võimalust pakub.