Kadai: terviseamet peab koroonadetektiivideks ressurssi juurde saama

«Üks põhikomponent viiruse ohjamisel on see töö, mida terviseamet teeb – kui on tuvastatud haige, siis küsitletakse teda ja selgitatakse välja, kellega ta on kokku puutunud. Nii tuvastatakse nakkusahelad ja tekkinud kolded – see on maailma praktikas kõige tõhusam viis haigust kontrolli all hoida,» rääkis Martin Kadai Vikerraadio saates «Uudis+».