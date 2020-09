Uuring: viikingite geneetiline taust on varem arvatust palju mitmekesisem

Kõigele krooniks selgus aga, et kui osa inimesi sündis viikingiks, siis teine osa omandas viikingikultuuri oma elu jooksul – seega on võimalik, et vastav eluviis sunniti neile peale. Teadlased leidsid ka, et alates rauaajast ilmusid Taani aladel elanud populatsioonidesse lõuna-eurooplaste geenid, mis levisid Taanist edasi põhja poole; samal ajal ilmus Rootsi aladele veidi vähemal määral Siberist pärit inimeste geene.