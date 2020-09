Rämpstoidu söömine võib raku tasandil meie bioloogilist vananemist kiirendada

Telomeerid paiknevad kromosoomide otstes. Kuigi need ei sisalda ise mingisugust geneetilist teavet, aitavad need säilitada kromosoomide terviklikkust ennetades nende narmendamist. Kui mõelda kingapaeltele, siis nende otstes on samuti tugevamad osad, mis paelu kaitsevad.