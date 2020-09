Apteekidest leiab jätkuvalt ka tolmumaske

«Maskid jaotuvad vastavalt filtreerimisvõimele. On FFP-2 kaitsemärgisega maskid, need filtreerivad õhust 95 protsenti peenematest osakestest, mille suurus on 0,3 mikromeetrit ja enam,» tutvustas Apotheka proviisor Marita Klaasen meditsiinilisi maske ning lisas, et FFP3 kaitsemärgisega kirurgilised maskid filtreerivad õhust peeneid osakesi kuni 99 protsenti ja selliseid maske võib kanda kuni kaheksa tundi.