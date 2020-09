Tervise lühiuudised

Koroonaviirus levib kõige sagedamini hingamisteedest lenduvate piiskade kaudu või aerosoolina ja on vähe tõendeid, mis toetaksid levikut pindade kaudu. Seetõttu on füüsiline distants ja korralik ventilatsioon ülekanderiski vähendamisel võtmetegurid, kirjutatakse eri uuringute põhjal tehtud analüüsis. Teadlased tuvastasid ka viiruse leviku mustrid. Tõendid näitasid, et koroonaviirus on kõige nakkavam umbes päev enne sümptomite tekkimist ja selle nakkusohtlikkus väheneb nädala jooksul pärast sümptomite ilmnemist. Kõik ülekanded toimusid varakult, teisel sümptomite esinemise nädalal enam nakkusülekannet ei toimunud. PM