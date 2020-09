Teadlased üritavad muuta pimedad nägijaks

Miniatuursed traadita elektroonilised implantaadid, mis suudavad potentsiaalselt nägemist taastada, «istuvad» aju pinnal. Uuringutest on ilmnenud, et see tehnoloogia parandab ka muul viisil ravimatute neuroloogiliste seisunditega patsientide seisundit, näiteks jäsemete halvatuse puhul.