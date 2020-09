Eesti koroonanakatumiste esirinnas on Jõhvi ja Kohtla-Järve piirkond

Terviseamet paneb lastevanematele südamele, et kui klass või õpilane on määratud koduõppele, siis tähendab see seda, et laps on sel ajal kodus isolatsioonis ja teda ei saadeta huviringi, õue sõpradega mängima ega mujale vaba aega veetma. Illustratiivsel pildil Jõhvi Apollo Kino avamine 10. juulil 2020.

FOTO: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics