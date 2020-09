Kiik: isolatsioonipiirangud Eestist madalama nakatumisnäitajaga riikidele on mõttetud

«Võtame riigi, kus on näitaja 20, siis peab inimene jääma eneseisolatsiooni olukorras, kus Eestis on see 30 juures. Siin tuleb olla teaduspõhine ja ma tean, et ka teadusnõukoda toetab sarnast lähenemist, et võiks olla seotud Eesti näitajaga – ehk on üle Eesti näitaja, siis kehtib isolatsiooninõue ja kui alla, siis mitte,» rääkis sotsiaalminister «Vikerhommikus».