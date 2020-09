Teadlased: mahasurutud mõtted on ajus ikkagi olemas

Katseisikutele anti kõigepealt kirjalikul kujul teada, mis on see, mille peale nad ei peaks mõtlema ning pärast 12 sekundit tuli hinnata mõtete alla surumise edukust. Pooled katserühmast ütlesid, et neil läks mõttekujutise mahasurumine kindlalt korda – samas olid aga teadlased jälginud katseisikute ajuaktiivsust funktsionaalse magnetresonantsimõõturiga ja tulemusi analüüsinud masinõppealgoritm kinnitas vastupidist.