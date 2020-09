Dr Fauci soovitab tõsta vastupanu viirustele vitamiiniga, mida tarbib ise

«Kui teil on D-vitamiini puudus, mõjutab see teie vastuvõtlikkust infektsioonidele. Mul pole midagi selle soovitamise vastu, võttes D-vitamiini toidulisandeid ka ise,» ütles ta. «Teine vitamiin, mida inimesed tarbivad, on C-vitamiin, kuna see on hea antioksüdant, nii et kui inimesed tahavad võtta umbes grammi C-vitamiini, oleks see hea.»