PERH-i ülemarst: Ida-Virumaal võiks maskid kohustuslikud olla

Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst Peep Talving tuletas meelde, et maskid on olnud nakkuskontrolli alustalaks läbi saja aasta ning lisaks sellele vähendavad maskid uue hüpoteesi järgi ka õhust saadavat viiruse doosi.

Eesti arstide liidu president Jaan Sütt ütles, et ei näe siiski otsest vajadust maskide kohustuslikuks muutmiseks, kuna maskist võib ainult siis kasu olla, kui seda õigesti kasutatakse – viiruse leviku tõkestamiseks on olulisemad ikkagi haigena kodus püsimine, distantsi hoidmine ja käte pesemine.

Nii Talving kui Sütt peavad oluliseks inimesi maski kandmise suhtes harida: «Kui meil tõesti ongi ees mask, mis on viiruseosakestega väljastpoolt saastunud ja me võtame selle eest ära nii, et me toetame selle kuskile laua peale või taskusse või, veel hullem, anname selle kellelegi teisele äraviskamiseks, siis see ongi see koht, kus viirust reaalselt edasi kantakse. Maskid peavad olema ühekordseks kasutamiseks.»