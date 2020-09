Asümptomaatilistel koroonaviiruse kandjatel esineb siiski sageli üks haigustunnus

Autorid analüüsisid kuni 11. maini avaldatud 24 artikli materjale, kus käsitleti lõhna- ja maitsetundlikkuse häirete esinemist kokku 8438 Covid-19-sse haigestunul. Ilmnes, et lõhnatundlikkuse häireid kirjeldati 41 protsendil ja kaasnevaid maitsetundlikkuse häireid 38 protsendil laboratoorselt kinnitatud Covid-19 haigetest. Sealjuures oli lõhna- ja maitsetundlikkuse esinemissagedus meestel ja naistel sarnane ja oli vähem väljendunud vanemaealistel.

Mõnes uuringus leiti, et lõhna- ja maitsetundlikkuse häire oli ligi veerandil patsientidest Covid-19 esmaseks sümptomiks, samas jäävad need häired vähem väljendunuks haiguse raskema kulu korral.

Autorid järeldasid, et lõhnatundlikkust uurides on võimalik avastada asümptomaatiliselt Covid-19 põdevaid isikuid. Uuring on avaldatud ajakirja Lancet preprindina.