Teadlased: karjaimmuunsus ei aita koroonakriisi lahendada

Koroonakevadest saadik on pidevalt arutletud erinevate strateegiate üle – kuidas takistada viiruse levikut, vältides tervishoiusüsteemi ülekoormamist ja suuri häireid ühiskondlikus tegevuses. Välja on pakutud enamasti kahte tegevuskava. Esimene panustab viiruse mahasurumisele ja leviku takistamisele distantsi hoidmise ja eneseisolatsiooniga, teise eesmärk on karjaimmuunsuse saavutamine, lubades nakatuda piisavalt suurel osal elanikkonnast, kuid mitte ületades tervishoiusüsteemi võimekust.

«Karjaimmuunsuse idee on ahvatlev, sest see tekitab pettekujutluse COVID-19 ohu lõpu võimalikkusest,» tõdes uuringu juht dr Toby Brett. «Kuna selle lähenemisviisi eesmärk on vältida haiguse kõrvaldamist, vajaks see aga pidevat eriolukorra tingimuste ülevaatamist, et võimaldada piisaval, mitte väga suurel hulgal inimestel teatud ajahetkel viirusega nakatumist. See on väga raske ülesanne, mistõttu on karjaimmuunsuse strateegiale panustamine pigem katse kõndida väga õhukesel jääl,» selgitas dr Brett.