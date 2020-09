Üllatav põhjus, miks mõnel päeval tarbid rohkem kaloreid

«Enamik inimesi arvab, et kui me magame tööpäevadel vähem, siis saame vajaka jäänud unetunnid kompenseerida nädalavahetusel kauem magades. Aga see ei ole sugugi nii. Selleks, et ühte magamata ööd tasa teha, pead sa neli ööd korralikult magama. Seega ei ole võimalik nädalavahetusel isegi ühte halvasti magatud ööd korvata,» sõnas IKEA esindaja, lähtudes arstide nõuannetest.

«Mõned inimesed on siiani arvamusel, et nad peavad magama nii, et nad öösel kordagi ei ärka. Aga tegelikult on täiesti normaalne öösel mitu korda ärgata. Me magame tsüklite kaupa, seega võivad noored öösel ärgata viis korda ja mida vanemaks nad saavad, seda rohkem nad öösel ärkavad. Noored lihtsalt ei mäleta, et nad ärkasid, sest nad jäävad uuesti magama kiiresti ja hõlpsalt. Vanematel inimestel kulub uinumiseks kauem aega, seetõttu tunnevad nad, et nad ärkavad rohkem ja on oluliselt kauem üleval. Siiski on uneekspertide sõnul see täiesti normaalne,» rahustab Dantė.