Apteegist otsitakse enim abi akne raviks ja immuunsuse toetamiseks

Proviisor Olga Kruglova sõnul on septembrikuu levinumaks probleemiks akne, millele otsivad lahendusi eelkõige noored inimesed, kuid mitte ainult. «Kooliaasta alguses on selgelt märgata trendi, kus spetsialistide poole pöördutakse just akneprobleemidega. Akne on rasunäärmete põletikuline haigus, mida tekitavad mitmed asjaolud. Näiteks rasuerituse ja rasunäärmete sarvestumise häired, hormonaalsed nihked ja bakterid ning oma roll on ka pärilikkusel,» sõnas proviisor Olga Kruglova.

Akne testimiseks ja näonaha analüüsimiseks pakub Apotheka Beauty personaalset näonaha analüütikat. Apotheka Beautys kasutatav diagnoosimise mikroskoop võimaldab mõõta naha niiskust, elastsust, rasuproduktsiooni, hüperpigmentatsiooni, poore, aknet ning naha tundlikkust. Vastavalt näonaha diagnostika tulemustele soovitavad spetsialistid koduseks hoolduseks mõeldud tooteid.

Aknetoodetest ostetakse enim näopesugeele, niisutavaid kreeme ning lokaalseks kasutamiseks vistrikugeele ja -pulkasid. Need kolm toodet on näonaha hoolduse aluseks.

Samuti on septembrikuu müügitopis ülekaalukalt C-vitamiin. «Võime julgelt öelda, et C-vitamiin on oma populaarsuselt uus D-vitamiin. See on ka loogiline, sest inimesed hoolivad järjest enam oma immuunsusest ja soovivad seda vitamiinidega turgutada. C-vitamiin on tuntuim preparaat, mida immuunsuse tugevdamiseks ostetakse,» tõdes proviisor Kruglova.

Proviisor lisas, et C-vitamiin on oluline ka naha immuunsuse tugevdamiseks. «C-vitamiini puuduse korral läheb see kõigepealt organismi funktsioneerimiseks olulistesse elunditesse ja kõige viimasena alles nahka. Just seepärast on C-vitamiin väga oluline komponent ka kosmeetikas.»