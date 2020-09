Pandeemia tõttu otsustasid teadlased uurida irisiini võimalikke mõjusid geenidele, mis on seotud SARS-CoV-2 paljunemisega.

Analüüsiandmetest tuvastati, et töötlemine irisiiniga vähendas geenide TLR3, HAT1, HDAC2, KDM5B, SIRT1, RAB1A, FURIN ja ADAM10 väljendumist – need geenid reguleerivad viiruse paljunemise võtmegeeni ACE-2, mis kodeerib valku, millega uus koroonaviirus seondub, et tungida inimrakkudesse.