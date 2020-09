Tänulikkusepäevikut pidavad töötajad on teiste suhtes viisakamad

«Tänulikkuse sekkumised on harjutused, mis on loodud tõstma inimese fookust positiivsele oma elus. Üks sekkumine on iga päev nimekirja kirjutamine sellest, mille eest tänulik oled,» ütleb juhtimisprofessor Shannon Taylor, kes tegi uuringu koos juhtimisprofessori Maureen Ambrose ning doktorant Lauren Lockleariga. «See lihtne meetod võib muuta sinu väljavaadet, lähenemist tööle ning seda, kuidas sinu kolleegid sind näevad.»