Lääne-Tallinna keskhaigla kolm töötajat nakatus koroonaviirusega

Sellest tulenevalt on viljatusravikeskuses uute patsientide vastuvõtmine ajutiselt peatatud. Praegu jätkatakse üksnes pooleliolevate raviprotseduuridega. Keskuse töötajad on sellest informeerimas lähipäevil visiidile tulevaid patsiente.

Viljatusravikeskuses on kasutusele võetud kõik täiendavad infektsioonikontrolli abinõud, vältimaks nakkuse edasist levikut. Haigestunud töötajad on suunatud kodusele ravile, keskuse kõik töötajad on Covid-19 suhtes testitud ning neile tehakse kordustestid järgnevatel päevadel.