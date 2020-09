Helsingi linnapea: koroonaviiruskandluse esireas sammuvad noored

Viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on Helsingis praegu 27. See ületab kahe võrra riigi kehtestatud reisipiirangutele viitavat numbrit, milleks on 25. Linnapea märkis, et hiljutiste andmete põhjal ei ole koolid ega lasteaiad osutunud oluliseks koronaviirusnakkuse allikaks. Näiteks oli möödunud nädalal viirusega kokkupuuteid seitsmes Helsingi algkoolis, kuid Vapaavuori sõnul on igas koolis olnud ainult üks nakatunu. «On märkimisväärne, et täiendavaid nakkusi ei ole olnud. Nii et koolid ei ole praegu kõige suurem mure,» täpsustas linnapea. Ka lasteaedades ei olnud eelmisel nädalal koroonaviirusega nakatumist. Vapaavuori tõdes, et peamiseks nakatumise kohaks on osutunud baarid, ööklubid ja tudengipeod.