Rain Vääna: eesmärgiks on üles leida tõelised sõbrad, kes viivad vereproovi tegema

«Kui me oma kampaania esimesel aastal suutsime tervisekontrolli tuua ligi 5000 meest, siis ühtpidi ületas see esialgsed ootused. Me oleme üsna veendunud, et need 5000 tulevad verd andma ka sel aastal. Kuid neist ainult ei piisa. Selleks, et Eesti mehed elaksid kauem, peame me tervisekontrolli tooma ka järgmised 5000, 10 000 ja 15 000 meest, kes erinevatel põhjustel pelgavad vereproovi anda ja käivad arstidest kaarega mööda. Just neid mehi peab julgustama ja parimad julgustajad on nende sõbrad,» ütleb «Pikema Sõpruse Päeva» algatuse looja ja eestvedaja, ettevõtja Rain Vääna.