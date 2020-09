Tulevased arstid harjutavad virtuaalreaalsusseadmega traumaolukordades reageerimist

Traumakäsitluse vastu huvi tundvatel inimestel on traumasimulaatori ja Oculus Questi prillidega võimalik siseneda erakorralise meditsiini osakonna (EMO) traumasaali, kus saab teha valiku erinevate traumastsenaariumide vahel. Näiteks saab tegeleda patsiendiga, kellel on väline katastroofiline verejooks mõlema alajäseme amputatsiooni tõttu, või pakkuda abi inimesele, kes on saanud massiivse näopiirkonna pehmekudede trauma ja kellel on hingamisteede sulgus. Traumaolukorras toimimist saab harjutada veel ventiilpingelise õhkrinna, sisemise verejooksu, ajutrauma või COVID-19-ga patsientide peal.