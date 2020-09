Uuringus selgus, millele kulub ligi pool Eesti arstide tööajast

Vaatlusuuring näitas, et arvutis veedetud tööajast kulub valdav osa vaid mõne üksiku tegevuse – andmete sisestamise ja päringute tegemise – sooritamiseks. See viitab olemasolevate protsesside ebaefektiivsusele ja piisava toe puudumisele aeganõudvate toimingute läbiviimiseks. Männil lisab, et see omakorda suurendab perearsti töökoormust, tekitab stressi ja võib viia läbipõlemiseni.