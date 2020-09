Soome koroonaäppi on alla laaditud juba üle kahe miljoni korra

«Meil kõigil on nüüd võimalus aidata peatada nakkusahelaid, sest nii paljud meist on võtnud Koronavilkku kasutusele. Lisaks sellele ei tohi unustada, et koroonaviiruse levikut aitab tõkestada hea kätehügieen, ohutuskauguse hoidmine ja näomaski soovitustekohane kasutamine,» ütles infohalduse direktor Aleksi Yrttiaho THL-st.

Koronavilkku rakendust on alla laaditud üle kahe miljoni korra ja see vastab umbes 37 protsendile kogu Soome elanikkonnast.

218 Koronavilkku kasutajat on teatanud oma nakkusest

Tänaseks on oma nakkusest teatanud 218 Koronavilkku kasutajat. Nakatunud teavitavad nakkusest rakendusele sisestades sinna ühekordse koodi, mille saab nakkuste jälitamisega tegelevalt tervishoiutöötajalt. Seejärel teavitab rakendus neid, kes on olnud nakatunuga lähikontaktis.

Koodi võib saada ainult see isik, kellel on laboratooriumis tuvastatud koroonaviiruse nakkus. Koodi abil tagatakse, et Koronavilkku-hoiatused põhinevad ainult tuvastatud nakkustel. Hoiatuse saajad ja saatjad ei saa teavet üksteise isikute kohta.

Ajavahemikus 1. - 15.09.2015 on 35 protsenti neist, kellel on tuvastatud koroonaviirusnakkus, andnud sellest teada ka Koronavilkku rakenduses.

Koronavilkku kiirendab viirusega kokkupuutunud isikute leidmist ja peatab sellega nakkusahelate levikut. Rakendusest on seda enam kasu, mida rohkem inimesi seda kasutab. Soome saavutas koroonarakenduste kasutuselevõtus Euroopa riikidest kõige kiiremini nii laiaulatusliku elanikkonna katvuse.

«Soomlaste üle võib uhkust tunda, sest oleme selles asjas muule maailmale eeskujuks. Soomlased on näidanud, et vastutame nakkuse leviku ahelate peatamise eest koos. Meie järgmiseks eesmärgiks on lisada rakenduse katvust veelgi. Näiteks soovitame Koronavilkku rakendust kasutada ka Soomes töötavatel eestlastel,» kommenteeris Solita tervise- ja heaoluosakonda juhtiv Risto Kaikkonen.