Tervisesaade räägib sedakorda gripivaktsineermisest apteekides ja uurib, miks öeldakse, et C-vitamiin on uus D-vitamiin. Mis koht on rinnapiimapank? Oma elumuutvatest nippidest töö- ja eraelu korrastamisel räägib ajakirjanik Epp Reinmets.