Tartu ülikooli uuringus selgus, kus levib koroonaviirus

Kokku testiti 11.–23. septembrini Harjumaal ja Tallinnas juhuvalimi alusel 4294 inimest, mis on umbes 1% sealsest täisealisest elanikkonnast. Uuringu käigus leiti kaks nakatunut, kellel puudusid tuntavad haigusnähud. 95% tõenäosusega on piirkonnas koroonaviirusega nakatunud üks inimene 1300-st ning nakkuskandjate hulk sealses täiskasvanud elanikkonnas jääb vahemikku 100–1000.

Terviseameti andmed näitavad Harjumaal küll iga päev arvukalt uusi positiivseid testitulemusi, kuid need on enamasti seotud juba teadaolevate nakkuskolletega. «Meie uuringu tulemused kinnitavad sama – viiruse varjatud levikut praegu Tallinnas ja Harjumaal ei ole,» kinnitas uuringu juht, Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda. See, et viiruse levikut oleks võimalik kontrolli all hoida ka edaspidi, sõltub Kalda sõnul inimeste vastutustundlikust käitumisest. «On väga oluline, et inimesed püsiksid ka kergemate haigusnähtude korral kodus ega läheks tööle või seltskonda,» pani Kalda südamele.