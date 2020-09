Lõhnateadlane: Vantaas kasutati naha lapiga hõõrumist, et vältida koerte enda nakatumist

«On teada, et inimese keha eritab lenduvaid ühendeid, mille «sõrmejälg» erineb pisut sõltuvalt inimese tervislikust seisundist,» lausus Vene. «Kõige parem on lõhna «sõrmejälge» tuvastada hingeõhust, süljest, uriinist, aga võimalik on ka nahalt. Ma arvan, et nahk ongi valitud Vantaas selleks, et koerad ise ei nakatuks. Samas uuringus oli välja toodud, et koeri treeniti ühe nädala jooksul tervete ja haigete inimeste sülje või kurgusekreediga, mis on tõenäoliselt treenimiseks parem ja kiirem viis. Kuna aga ka koerad võivad nakatuda, siis kõikides proovides oli viirus inaktiivsesse vormi viidud.»