Avati Tallinna Vaimse Tervise Keskuse renoveeritud tugikodu

Abilinnapea Betina Beškina sõnul on Stroomi majal oluline roll vaimse tervise muredega linlase toimetuleku toetamisel. «Stroomi maja pakub toetatud elamise teenust kroonilise psüühikahäirega inimestele, kes vajavad haigusest taastumiseks ja igapäevaseks toimetulekuks professionaalset tuge. Tegevusjuhendajate abiga soovime teha kõik selleks, et inimene suudaks haigusele vaatamata elada võimalikult iseseisvat ja täisväärtuslikku elu,» rääkis Beškina. «Nüüd, pärast renoveerimistöid on majas võimalik varasemast oluliselt paremal tasemel teenust pakkuda.»

Abilinnapea Eha Võrk lisas, et uuenenud maja pakub klientidele võimalust lõõgastuda ja olla omaette, soovi korral aga suhelda ka teistega. «Renoveerimisega sai tugikodu juurde viis tuba ning varasema 25 koha asemel on seal nüüd 30 kohta. Igal teenuse saajal on oma tuba, dušinurk ja tualett. Puhkeruum ja köök on ühised, olemas on pesupesemise võimalus, saun ja väike spordituba,» ütles Võrk. Hoonet projekteerides arvestati ka liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalustega.

Remondi käigus soojustati hoone fassaad ja katus, vahetati aknad ja uksed, ehitati soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ning põhisissepääsudele püstitati tuulekojad. Esimesel korrusel on 11 tuba, kolm kontori- ja kolm nõustamisruumi. Teisel korrusel on 19 tuba, puhkeruum ja spordisaal. 0-korrusel paiknevad tehnilised ruumid, pesuruumid ja abiruumid.

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktor Mari Rull toob välja, et haigusest taastumisel on ilus, hubane ja funktsionaalne keskkond väga oluline ning on hea meel, et nüüdsest saab renoveeritud Stroomi majas klientidele teenust pakkuda vaimset tervist toetavas miljöös.

Hoone projekteeris OÜEsplan, ehitasid ühispakkujad Eviko AS ja Eviko Ehitus OÜ ning omanikujärelevalvet teostas Keskkonnaprojekt OÜ Olavi Parmase juhtimisel. Rekonstrueerimistööde kogumaksumuseks oli 1,7 miljoni eurot. FOTO: Tallinna linnavolikogu

Tallinna Vaimse Tervise Keskus on 2000. aastal loodud sotsiaalhoolekandeasutus, mis pakub vaimse tervise teenuseid tööealistele psüühikahäirega inimestele ja nende peredele, toetamaks psüühilisest haigusest taastumist. Teenuste saamiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti või Eesti Töötukassa suunamiskiri. Stroomi majas osutatavale toetatud elamise teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet. Teenuse aeg Stroomi majas ei ole piiritletud, see sõltub inimese taastumise tempost, tema toimetuleku tasemest ning vajadustest. Kuna tegu on Tallinna linna asutusega, siis pakutakse seda teenust ainult Tallinna elanikuks registreeritud inimestele.