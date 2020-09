Põhjus diabeetikute nutma ajamiseks: pisaraid analüüsides saab veresuhkrut mõõta

Diabeetikud peavad ohtude vältimiseks rangelt oma glükoositaset kontrollima. See omakorda nõuab veresuhkru taseme proovide sagedast võtmist. Kõik praegused vere glükoosisisalduse jälgimise viisid, näiteks sõrmetorke meetod, on invasiivsed ja kuigi on uuritud muid mitteinvasiivseid alternatiive, pole leitud, et ükski neist oleks sobiv vereproovide asendaja.