Proviisor selgitab, kuidas teha vahet külmetushaigusel ja gripil

Sügise saabudes on alati suurenenud nohu, kurguvalu, köha ja palaviku käes vaevlevate inimeste hulk, sest käes on ülemiste hingamisteede viirushaiguste ehk niinimetatud külmetushaiguste hooaeg. «Tihti on erinevate viiruste poolt põhjustatud haiguste korral peamised sümptomid samad ja konkreetse haiguse saab kindlaks määrata alles laboris,» räägib Südameapteegi proviisor Külli Teder.